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الأحد 27 سبتمبر 2020 01:45 م

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ممنوع تسمية هذه الأسماء بمعايير محددة في السعودية

أفادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأنه لا توجد قائمة بأسماء ممنوعة محددة بعينها، وإنما هناك معايير يجب مراعاتها لاختيار أسماء الأبناء.

ممنوع تسمية هذه الأسماء بمعايير محددة في السعودية
حددت الأحوال الشخصية المعايير التي يجب الإلتزام بها عند تسمية الأبناء في السعودية.

وقالت هيئة «الأحوال المدنية» إن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، ولا تسجل الأسماء التي ليست جزءأ من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان. كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

أريبيان بزنس

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