الهلال السعودي يطلب تأجيل لقاء شهر خودرو بعد تسجيل 15 إصابة بـ "كورونا في صفوف لاعبيه

طالب مجلس ادراة نادي الهلال الاتحاد الأسيوي بتأجيل مباراة اليوم بسبب اصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أعلن النادي عن إصابة نجم نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، بفيروس كورونا المستجد، مما أشعل ضجة في موقع تويتر، عن ضعف إجراءات الاتحاد الآسيوي لحماية لاعبي الفرق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا بعد وصول عدد حالات الإصابة في صفوف "الزعيم" إلى 12.

يأتي ذلك بعد وصول عدد الإصابات في صفوف الهلال إلى 15، مع أنباء حول إصابة اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

وأعلن الدوسري إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على تطبيق "سناب شات" قائلا: "الحمدلله على قضاء الله وقدره"، قبل أن ينشر مقطعا آخر لسيارة إسعاف.



وكان الدوسري قد اختير كأفضل لاعب في مباراتين متتاليتين للهلال ضد باختاكور.

ويتحضر الهلال لمواجهة شاهر خودرو الإيراني عند السابعة مساء اليوم في خامس جولات الدور الأول من دوري أبطال آسيا البطولة التي تستكمل في قطر.