ماهو الشرط الوحيد لتأشيرة التقاعد في دبي بإقامة لـ 5 سنوات قابلة للتجديد؟

سيحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة ببرنامج تأشيرة التقاعد القابلة للتجديد كل خمس سنوات عند أحد المتطلبات التالية، أي أن واحد منها يكفي:

-أن يكون لديه دخل شهري قدره 20,000 درهم "حوالي 5500 دولار" يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية

- يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم "حوالي 275000 دولار"

-لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم "حوالي 550000 دولار".

ويوفر البرنامج الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، لأي مقيم أو متقاعد خارج الإمارات، يزيد عمره على 55 عاماً التقدُّم للحصول على تأشيرة التقاعد عبر الموقع الإلكتروني ⁦‪ww.retireindubai.com‬⁩ وفق مجموعة من المعايير والمتطلبات الخاصة للحصول على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات.

بتوجيهات محمد بن راشد، #دبي تطلق مبادرة للمتقاعدين من مختلف أنحاء العالم من خلال برنامح "التقاعد في دبي" والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهو ثمرة التعاون بين "دبي للسياحة" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب". pic.twitter.com/f5dZCjGRB0— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 2, 2020

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المقيمين في الإمارات ممن عملوا في دبي لأكثر من عشر سنوات وبلغوا سن التقاعد، وأصبحوا على دراية كافية بطبيعة الحياة في دبي وتوجهها العالمي كمركز للابتكار ومدينة حاضنة للإبداع ووجهة متعددة الثقافات تتميز بالأمن والأمان، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى توفر لهم خيارا سهلاً للتقاعد، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لدبي إذ تقع على مقربة من معظم بلدان المقيمين، مما يجعل تنقلهم وسفرهم ميسراً.

كانت الإمارات اعتمدت قبل عامين قانونا يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين على أرض الإمارات، بعد إحالتهم إلى التقاعد. ومنح ذلك القانون، امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الإمارات.

وتهدف التسهيلات إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الإمارات. وينص القانون على "امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".

وتنص الشروط على أن "يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا وبدأ تطبيق القانون في بداية عام 2019".