توفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج.

كشفت نبيلة مكرم، أنه وفقاً البروتوكول سيتم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة، وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وذلك وفقاً لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقالت: "إن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعاً استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة".

وأشارت إلى أن بروتوكول اليوم هو وسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها الوزارة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها، وذلك في إطار مبادرة "نورت بلدك"، ويعد استكمالاً للجهد المبذول من كافة الجهات المعنية المشاركة في هذه المبادرة كوزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية.

وأكدت أنه سيساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وهي أهم أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعتمد بالأساس على توفير فرص عمل جادة للشباب في المحافظات المختلفة كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك دعم قطاع الاستثمار والمساعي القائمة لدمج المصريين بالخارج في خطط التنمية، تحقيقا لنتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

وأضافت الوزيرة، أن تحديات جائحة كورونا كان لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على كثير من الدول، واستطاعت مصر تجاوز هذه الفترة بنجاح كبير واستمرت الدولة في بذل الجهد حتى تتمكن من استكمال مشروعاتها التنموية، مضيفة أن كل هذه الجهود تحفز المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة، وتعكس مدى تعاون المسؤولين في مصر لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

يذكر أن مبادرة "نورت بلدك" أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتم العمل خلالها بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوفير فرص العمل للعائدين سواء من خلال فرص العمل بالمحافظات أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تم التعاون مع وزارتي التعليم العالي والطيران في جمع بيانات العائدين عن طريق استمارة بيانات إلكترونية بعنوان "نورت بلدك".