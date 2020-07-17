عودة نشاط التوظيف في قطاعات مختلفة في دول الخليج

مع ظهور بوادر الانتعاش وتخفيف العديد من البلدان القيود المفروضة على الحركة وفتح الحدود ، كشف مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة مع مجلة أريبيان بزنس أن شركة الضيافة الفرنسية متعددة الجنسيات ، التي تدير 299 فندقًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع 134 في الشرق الأوسط و 64 في الإمارات، عن نية الشركة إعادة توظيف قرابة 2000 موظف تم تسريح قسم منه ووضع قسم آخر في إجازة بلا راتب، فضلا عن توظيف عدد آخر من المؤهلين. وبالفعل بدأت الشركة بنشر إعلانات توظيف كما هو حال مجموعات فنادق أخرى.

وفي القطاع الفندقي نشر هذا الأسبوع عدد من الوظائف لفنادق أكورز التي بدأت تستأنف حاليا عملياتها الكاملة وتقوم بالتوظيف (هنا). وهنا.

فنادق أكور تتوقع إعادة توظيف 2000 موظف جرى تسريحهم أو إيقافهم عن العمل مجموعة فنادق أكور أكبر مشغّل للفنادق في الشرق الأوسط والتي توظف قرابة 25 ألف شخص تستعد لإعادة توظيف عاملين أوقفوا عن العمل بسبب الجائحة

وكذلك كان الحال مع شركة ماريوت حيث يمكن الاطلاع عن اعلانها عن وظائف مؤخرا (هنا) وهنا.

كذلك هو الحال مع فنادق ويندهام التي أعلنت مؤخرا عن وظائف جديدة (هنا)

وهنا وفنادق هيلتون (هنا) وهنا وهنا.

كما تشهد قطاعات عديدة مبادرات توظيف يمكن الاطلاع على جهود شاب يقوم بنشر قائمة دورية للوظائف الجديدة على موقع ريديت وينصح بمتابعة طلب التوظيف مع شخص في المؤسسة أو الشركة مثل التواصل معه أو معها عبر البريد أو الهاتف.