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الثلاثاء 9 Jun 2020 04:30 م

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وزارة الداخلية السعودية تعلن عن وظائف أمنية عبر دورة تأهيل الضباط الجامعيين

فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن وظائف أمنية عبر دورة تأهيل الضباط الجامعيين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) والعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

وأوضحت أن القبول سيكون لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) وفق التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية- من خريجي العام الدراسي (1439-1440هـ) والعام الدراسي (1440-1441هـ).

كما لفتت إلى قبول الطلبات عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً وسيقفل باب التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً، علما أنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية - على الرابط www.jobs.sa.

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