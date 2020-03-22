"هدف" يدعو الباحثين عن عمل إلى الاستفادة من خدمة "طاقات"

تحدد موعد صرف الدفعة المقبلة من حافز، فقد أعلن هدف أنه سيتم صرف دفعة شهر شوال 1441، يوم الخميس الموافق 12 شوال 1441 هجرية، الموافق الرابع من شهر حزيران/يونيو 2020.

تستعد مؤسسة هدف لإيداع المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز، الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

وأكّدت مؤسسة هدف أنه سيتم صرف حافز في الموعد المقرر له، وهو اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، وأن جميع الأخبار المُخالفة لذلك ليست من الصحة في شيء.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعا الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية "طاقات" عبر الرابط ، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتشتمل البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على مسارات دعم التأهيل والتدريب، لتمكين القوى البشرية في سوق العمل. وتتيح بوابة "طاقات" لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم .

وتضم بوابة "طاقات" مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف .

يذكر أن "طاقات"، مبادرة سعودية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة "طاقات"، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية للباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية منتجة.