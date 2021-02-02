مصر: 200 مليون سيجارة استهلاك المدخنين يوميا

وصل ما يدخنه المصريون يوميا إلى نحو 200 مليون سيجارة من مختلف الأصناف المحلية والأجنبية، بحسب نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان (المملوكة للحكومة المصرية)، عن الربع الثاني من العام المالي 2020-2021.

بحسب إفصاح"إيسترن كومباني" في البورصة المصرية، في بيان رسمي الأحد، وأضاف البيان أن قطاع السجائر المحلية سجل إجمالي إيرادات بلغ 6.5 مليارات جنيه (نحو 414 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عندما باعت الشركة (المُصنع الوحيد للسجائر في مصر) نحو 34 مليار سيجارة بنسبة زيادة قدرها 6 في المئة عن الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2019-2020، حين باعت نحو 32 مليار سيجارة.

بلغت مبيعات صنف سجائر "كليوباترا" (الأكثر شعبية) نحو 10 مليارات سيجارة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع 9.5 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2019-2020. كما باعت من صنف "كليوباترا غولد" 6.3 مليار سيجارة، علاوة على 726 مليون سيجارة من نوع "كليوباترا سوبر".

وأرجعت الشركة الارتفاع إلى الزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة للعلامات التجارية الرئيسة في الشركة، اعتباراً من الأول من ديسمبر الماضي إلى جانب تحسن مزيج المبيعات بمعدل 44 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في الربع الثاني بنسبة 14.5 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه (102 مليون دولار)، مع هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 38 في المئة. كما سجلت زيادة بمقدار 15 في المئة على أساس ربع سنوي على مستوى الأشهر الستة السابقة على تسجيل إيرادات تشغيل بمقدار 3 مليارات جنيه (191 مليون دولار).



وصل حجم إنتاج «الشرقية للدخان» من السجائر خلال العام الماضى المنتهى يونيو 2020 حوالى 84.2 مليار سيجارة بارتفاع بسيط عن العام السابق الذى أنتجت فيه 83.3 مليار سيجارة.