الإمارات : غرامات حتى 50 ألف درهم لمخالفي تدابير كورونا الاحترازية



وعن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، شددت حكومة الإمارات خلال لإحاطة الإعلامية الدورية اليوم على أهمية اتباع التعليمات والتقيد بالتدابير اللازمة مذكرة بأن الغرامات المترتبة على السلوكيات والأفعال التي تمثل مخالفات لإجراءات الصحة والسلامة في الدولة تتراوح ما بين 1000 إلى 50 ألف درهم.

وسبق أن أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدث والمعدل بالقرار رقم 54 فيما يتعلق بلائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كوفيد ـ 19». وأرفق القرار بجدول يوضح المخالفات التي تضم 14 مخالفة سابقة بالإضافة إلى 3 مخالفات جديدة ليصبح عدد المخالفات 17 مخالفة، والتي توقع بحق كل من يرتكبها مجموعة من العقوبات، وتتضمن غرامات تبدأ من 500 إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.. " لوحظ مؤخرا تشكيك فئة من الجمهور بالبيانات التي يتم إعلانها من قبل الجهات المختصة وهنا نود التأكد على أن هناك منظومة متكاملة لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بجائحة كوفيد19 وذلك وفق أعلى المعيار العالمية، وعليه فإننا نهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة وأخذ البيانات دائما من مصادرها الرسمية و البعد عن التشكيك بجهود جميع الجهات التي عملت ومنذ بدء الجائحة على احتواء هذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع".

وأضاف : " كما ننصح الجميع بالمبادرة بأخذ التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة وعدم الانسياق وراء الشائعات والحرص على الوصول للمعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة والمعتمدة".

كما أكدت الدكتور فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، على ضرورة التقيد بإجراء فحوصات فيروس كورونا بالنسبة للأشخاص الذين أخذوا التطعيم المعتمد، مشيرة إلى أن اللقاح يقلل من نسبة الإصابة بشكل كبير لكنه لا يمنعها تماما وبالتالي فإن الأشخاص المطعمين يبقون عرضة لالتقاط الفيروس ونقله لغيرهم.

وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن التطعيم يحد من الأعراض التي تسببها الإصابة بالفيروس إلى الدرجة التي قد لا يشعر بها الشخص المطعم ومن هنا تأتي أهمية المواظبة على إجراء الفحوصات الدورية بالنسبة للمطعمين وذلك لاكتشاف إصابتهم بالدرجة الأولى واتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون تسببهم بنقل الإصابة إلى محيطهم بالدرجة الثانية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة إن الجرعة الأولى من التطعيم تساعد في تعرف الجسم على الفيروس ولكن مستوى المناعة لا يكون كاف من هذه الجرعة وبالتالي يجب إعطاء الجرعة الثانية التي تساعد في تحفيز أجسام المناعة ورفع استجابة الجسم إلى مستوى المناعة المطلوبة.

وأشارت إلى أن الوصول إلى مستوى المناعة المطلوب في الجسم عادة ما يتكون بعد أسبوعين من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، داعية جميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم إلى الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية وسط المجتمع من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وغيرها من الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.