لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة
النيابة العامة: الإبلاغ عن الإصابة بكورونا إلزامي
السعودية :بنك الشركات الصغيرة ينطلق هذا العام ليغطي كامل مناطق المملكة
أبوظبي كابيتال جروب تعتزم التوسع لإدارة 12 فندقاً حول العالم
14283 من كبار الأثرياء يعيشون في العاصمة السعودية
ارتفاع التضخم في السعودية في يناير إلى 5.7% متأثرا بزيادة ضريبة القيمة المضافة
وزير سعودي: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها يوفر فرصًا وظيفية

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الأحد 20 ديسمبر 2020 05:00 م

حجم الخط

- Aa +

غضب شركة أدوية من تسريب أسعار لقاح كورونا المستجد

غضبت شركة أدوية بعد أن نشرت أسعار لقاح كورونا المستجد واشتكت شركة فايزر من خرق السرية بعد أن نشرت مسؤولة في بلجيكا يوم الخميس سعر جرعة لقاحات كورونا المستجد

غضب شركة أدوية من تسريب أسعار لقاح كورونا المستجد

أشارت رويترز في تقرير إلى أن شركة فايزر اشتكت بعد أن قامت وزيرة الخارجية البلجيكية إيفا دي بليكر تغرد على طاولة بها عدد الجرعات وسعر جرعة كل لقاح ، بعد مناقشة استمرت 30 ساعة حول الميزانية البلجيكية في البرلمان. قامت بعد ذلك بحذف تغريدتها.

وكانت وزيرة شؤون الميزانية وحماية المستهلك في بلجيكا إيفا دي بليكر قد نشرت صورة بطريق الخطأ ظهرت فيها أسعار اللقاحات التي اشتراها الاتحاد الأوروبي من الشركات التي تعاقد معها، مع القائمة بتفاصيل دقيقة عن الجرعات والمبالغ التي تنفقها بلجيكا بشكل إجمالي على اللقاحات ضد كوفيد-19وحذفت الوزيرة تغريدتها بسرعة بعد نشرها، ليتداول العديد من رواد "تويتر" نسخة منها بعد حذفها بحسب صحيفة بلجيكية.

وقالت إليزابيث شريبن ، المتحدثة باسم شركة الأدوية الأمريكية لمنطقة البنلوكس ، لصحيفة لو سوار البلجيكية اليومية أن نشر التفاصيل يعد انتهاكًا للسرية.

كما أن الأسعار في بلجيكا لا تحتسب الدفعات المقدمة من ملايين اليوروهات التي سددها الاتحاد الأوروبي لضمان جرعات اللقاح.

 
وحسب القائمة التي أوردتها الوزيرة، فإن الاتحاد الأوروبي ينفق ما بين 1.78 يورو ونحو 14.71 يورو للجرعة الواحدة من أنواع عدة من اللقاحات التي أنتجتها شركات عدّة.

لقاح أسترازينيكا-أكسفورد: 1.78 يورو للجرعة


جونسون آند جونسون: 8.50 دولارات أمريكيا حوالى 6.95 يورو للجرعة

لقاح "سانوفي" و"جي أس كي": 7.56 يورو

لقاح فايزر-بيونتيك: 12 يورو

لقاح كيورفا: 10 يورو

لقاح موديرنا: نحو 14.71 يورو

وفي تغريدة أخرى قالت دي بليكر إن بلجيكا، ستشتري 33.5 مليون لقاح ضد كورونا بمبلغ إجمالي قدره 279 مليون يورو خلال العام الجاري .

اقرأ التالي

عُمان: وزراة الصحة ترخص استيراد لقاح "فايزر-بيونتيك"

السعودية: 150 ألف يسجلوا للحصول على لقاح كورونا

عجمان: الخوذة الذكية للحد من انتشار كورونا