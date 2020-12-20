غضب شركة أدوية من تسريب أسعار لقاح كورونا المستجد

أشارت رويترز في تقرير إلى أن شركة فايزر اشتكت بعد أن قامت وزيرة الخارجية البلجيكية إيفا دي بليكر تغرد على طاولة بها عدد الجرعات وسعر جرعة كل لقاح ، بعد مناقشة استمرت 30 ساعة حول الميزانية البلجيكية في البرلمان. قامت بعد ذلك بحذف تغريدتها.

In a massive blunder, State Secretary for Budget Eva De Bleeker TWEETED a table with the full pricing. She says: "This year 33.5 million vaccines will be purchased. And we are going to pay a total of 279 million euros for this." (speaking about Belgium, of course) via @HLN_BE pic.twitter.com/EdYETLZekJ— Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) December 18, 2020

وكانت وزيرة شؤون الميزانية وحماية المستهلك في بلجيكا إيفا دي بليكر قد نشرت صورة بطريق الخطأ ظهرت فيها أسعار اللقاحات التي اشتراها الاتحاد الأوروبي من الشركات التي تعاقد معها، مع القائمة بتفاصيل دقيقة عن الجرعات والمبالغ التي تنفقها بلجيكا بشكل إجمالي على اللقاحات ضد كوفيد-19وحذفت الوزيرة تغريدتها بسرعة بعد نشرها، ليتداول العديد من رواد "تويتر" نسخة منها بعد حذفها بحسب صحيفة بلجيكية.

وقالت إليزابيث شريبن ، المتحدثة باسم شركة الأدوية الأمريكية لمنطقة البنلوكس ، لصحيفة لو سوار البلجيكية اليومية أن نشر التفاصيل يعد انتهاكًا للسرية.

كما أن الأسعار في بلجيكا لا تحتسب الدفعات المقدمة من ملايين اليوروهات التي سددها الاتحاد الأوروبي لضمان جرعات اللقاح.



وحسب القائمة التي أوردتها الوزيرة، فإن الاتحاد الأوروبي ينفق ما بين 1.78 يورو ونحو 14.71 يورو للجرعة الواحدة من أنواع عدة من اللقاحات التي أنتجتها شركات عدّة.

لقاح أسترازينيكا-أكسفورد: 1.78 يورو للجرعة



جونسون آند جونسون: 8.50 دولارات أمريكيا حوالى 6.95 يورو للجرعة

لقاح "سانوفي" و"جي أس كي": 7.56 يورو

لقاح فايزر-بيونتيك: 12 يورو

لقاح كيورفا: 10 يورو

لقاح موديرنا: نحو 14.71 يورو

وفي تغريدة أخرى قالت دي بليكر إن بلجيكا، ستشتري 33.5 مليون لقاح ضد كورونا بمبلغ إجمالي قدره 279 مليون يورو خلال العام الجاري .