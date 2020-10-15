دراسة جديدة: زمرة الدم O هي الأقل عرضة للإصابة والتعرض لمضاعفات كورونا المستجد





ويبرز في المعطيات الدور المحتمل لفصيلة الدم في التنبؤ بمخاطر ومضاعفات عدوى كورونا المستجد كمسألة علمية مهمة، وتضيف هذه الدراسات الجديدة دليلًا على أنه قد يكون هناك ارتباط بين فصيلة الدم وقابلية التعرض لمضاعفات كورونا المستجد ؛ ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم لماذا وماذا يعني للمرضى بشكل أفضل. وخلصت الدراستان إلى أن الأفراد المصابون بكورونا المستجد وهم من فصيلة الدم O سيكونون أقل عرضة لمضاعفات خطيرة عند اصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

قد توفر فصيلة الدم O بعض الحماية ضد عدوى كورونا المستجد، وفقًا لدراسة قارن فيها الباحثون بيانات السجل الصحي الدنماركي لأكثر من 473000 فردا تم اختبارهم بحثًا عن كورونا المستجد ببيانات من مجموعة تحكم تضم أكثر من 2.2 مليون شخص من عامة السكان. من بين المصابين بفيروس كورونا كورونا المستجد، ووجدوا نسبة أقل من الأشخاص ذوي فصيلة الدم O مقابل الكثير من الأشخاص المصابين بكورونا المستجد ممن لديهم فصائل دوم من A و B و AB.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصائل دم A أو B أو AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا المستجد من الأشخاص المصابين بالنوع O. لم يجد الباحثون أي فرق كبير في معدل الإصابة بين A و B و أنواع AB. نظرًا لاختلاف توزيع فصائل الدم بين المجموعات العرقية الفرعية، فقد قام الباحثون أيضًا بالتحكم في العرق وأكدوا أن عددًا أقل من الأشخاص ذوي فصيلة الدم O أثبتت إصابتهم بالفيروس.

قال مؤلف الدراسة توربين بارينجتون من مستشفى جامعة أودنسي وجامعة جنوب الدنمارك: "من المهم جدًا النظر في المجموعة المناسبة للقياس لأن انتشار فصيلة الدم قد يختلف اختلافًا كبيرًا في المجموعات العرقية المختلفة والبلدان المختلفة". "لدينا ميزة المجموعة المعيارية القوية - الدنمارك بلد صغير ومتجانس عرقيا مع نظام صحة عامة وسجل مركزي لبيانات المختبر - لذا فإن سيطرتنا تعتمد على السكان ، مما يعطي نتائجنا أساسًا قويًا."