السعودية تسجل 501 إصابة بفيروس كورونا المستجد

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"الصحة": تسجيل 501 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، تسجيل 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340590 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 481 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326820 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5108 حالة وفاة.
التقرير اليومي #فيروس_كورونا_الجديد.#واس_عام pic.twitter.com/c2drBDeECD— واس العام (@SPAregions) October 14, 2020
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8662 والحالات الحرجة 830 حالة.
لماذا نقول للمصاب بفيروس كورونا #حالتك_غير؟
يجيب عليه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. pic.twitter.com/4zKwwIOTlt— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 14, 2020