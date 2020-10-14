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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:30 م

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السعودية تسجل 501 إصابة بفيروس كورونا المستجد

"الصحة": تسجيل 501 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 501 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، تسجيل 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340590 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 481 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326820 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5108 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8662 والحالات الحرجة 830 حالة.

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