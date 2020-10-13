جونسون آند جونسون تعلق التجارب على لقاح كورونا

أعلنت مجموعة جونسون آندجونسون للصناعات الدوائية الإثنين أنّها علّقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرّر بحسب أ ف ب.

وقالت المجموعة في بيان "لقد أوقفنا مؤقتاً التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

ولفت بيان الشركة إلى أنه تم إيقاف التلقيح الإضافي بشكل مؤقت، في جميع التجارب السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكورونا، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة. ونوهت الشركة إلى أن التوقف طوعي وهو غير الإيقاف المؤقت.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، كانت نتائج مؤقتة، أظهرت أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 التجريبي لشركة جونسون آند جونسون حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة.