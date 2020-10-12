دراسة: فيروس كورونا يصمد قرابة شهر على أسطح معينة

حسب تقرير دراسة طبية حديثة من وكالة العلوم الاسترالية CSIRO، فإن فيروس كورونا يستطيع أن يبقى لأسابيع على أسطح ملساء مثل الفولاذ و الأوراق النقدية والأسطح البلاستيكية والزجاجية، كما أنه يظل قادرا على نقل العدوى لآخرين خلال هذه الفترة التي قد تمتد لقرابة 28 يوما في درجة حرارة 20.

أجريت الدراسة بدرجات حرارة متفاوتة وحجبت أشعة الشمس ومصادر الأشعة فوق البنفسجيةUV .

ونقلت بلومبيرغ عن دراسة أفادت أن الفيروس يعيش أيضا لفترة طويلة على أسطح الزجاج مثل الهواتف الجوالة وأجهزة الدفع الآلي، وهذا الأمر يزيدُ من تفشي الوباء.

وكشف باحثون من المركز الأسترالي لمواجهة الأمراض، أن الفيروس الذي يعرف في الوسط العلمي بـ"سارز كوف 2" يصمد لـ28 يوما على الأسطح الناعمة مثل الزجاج وشاشات الهاتف والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة أو 20 درجة مئوية.

وتبعا لذلك، فإن هذا الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول مقارنة بالفيروس الذي يسبب الإنفلونزا العادية ويعيش 17 يوما فقط، وفق سكاي نيوز عربية.

أما حين تصل الحرارة إلى أربعين درجة مئوية، فإن مدة عيش الفيروس على الأسطح المذكورة تتغير فتنزل بشكل لافت إلى أقل من يوم واحد أي أنه يموت سريعا.

ونقلت الدراسة المنشورة في مجلة "فيرولوجي" المختصة في علم الأوبئة، أن فيروس كورونا يعيش لمدة أطول في الطقس البارد، وهو ما يعني أن التصدي له في فصل الشتاء سيكون أصعب من الصيف.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج على توقع سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من زيادة في الحالات الإيجابية بسبب إقبال دول متضررة بشدة على الشتاء في ديسمبر المقبل.