السعودية تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 339267 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325330 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5043 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8894 والحالات الحرجة 826 حالة.