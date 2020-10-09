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الجمعة 9 أكتوبر 2020 07:45 م

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سلطنة عمان تمنع التنقل وتغلق الأماكن العامة أسبوعين

منع التنقل وإغلاق الأماكن العامة أسبوعين في سلطنة عمان بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية بعد قرار من اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)،

سلطنة عمان تمنع التنقل وتغلق الأماكن العامة أسبوعين

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في سلطنة عمان، منع الحركة، وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحال التجارية، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية عن إجراءات الوقاية من الجائحة بضوء التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست التقارير المتعلقة بازدياد أعداد الإصابات والوفيّات الناجمة عن مرض كوفيد 19 من مختلف الأعمار، والارتفاع الحادّ لأعداد المنوّمين في أجنحة المستشفيات وأسرّة العناية المركزة على نحوٍ غير مسبوق في تاريخ القطاع الصحّي بالسلطنة، وما ينتج عن هذا من وضعٍ خطيرٍ يتجاوز قدرة المنظومة الصحية والعاملين فيها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض.

وقررت اللجنة منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساءً حتى الساعة (5:00) الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م وحتى يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م. كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر.

وسيتم إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وأعلنت اللجنة أنه سيتم  نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وناشدت اللجنة العليا الجمهور  وخصوصا الشباب، التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بحسب ما نقلته الوكالة

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