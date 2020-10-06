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الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 11:00 ص

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عقار فيروس الإيدز غير ناجح في علاج كورونا

أشارت دراسة أن تركيبة من دوائين مضادين للفيروسات تستخدم لعلاج فيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض الإيدز أثبتت عدم جدواها في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

عقار فيروس الإيدز غير ناجح في علاج كورونا
مع قرب إنتاج لقاح للفيروس.. دراسة تثبت عدم نجاح علاج الايدز في محاربة الفيروس.

وقال علماء بريطانيون إن النتائج المؤقتة استبعدت بشكل مُقنع أي فائدة ذات مغزى للدواء المكوّن من "لوبينافير" و"ريتونافير" في خفض الوفيات بين المرضى الذين يتم نقلهم للمستشفى.

وذكر العلماء إن 23 في المئة ممن تناولوا الأدوية توفوا خلال 28 يوما من بدء العلاج، مقارنة بنسبة 22 في المئة ممن تلقوا الرعاية المعتادة، علما أن التجربة اشتملت على 1616 مريضا تناولوا "لوبينافير" و"ريتونافير"، و3242 تلقوا الرعاية المعتادة فقط.

كذلك لم يخفض العلاج طول فترة إقامة المريض في المستشفى أو فرص وضعه على جهاز تنفس صناعي.

أريبيان بزنس

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