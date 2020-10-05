بريطانيا تكتشف 22961 اصابة جديدة بفيروس كورونا بسبب خطأ فني

ولم يتم إبلاغ الآلاف بأنهم مصابون بالفيروس بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن عدم تبليغ هؤلاء وقيامهم بالعزل الصحي قد تسبب بإصابة المزيد من البريطانيين بسبب هذا التأخير.

وأقر مسؤولو الصحة في انكلترا بأن قرابة 16000 حالة إصابة لم تظهر في النظام خلال أسبوع وجرى استدراك ذلك وتبليغهم بعد اكتشاف الخطأ.

وتلفت رويترز إلى أنه من المرجح أن تُلقي أنباء الخلل الفني بمزيد من الشكوك على سلامة نظام الفحص والتعقب، الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيكون الأول عالميا لكنه شهد سلسلة تأخيرات وانتكاسات. ويمثل العدد المعلن أمس الأحد قفزة كبيرة مقارنة بحالات الإصابة المسجلة أول أمس السبت، التي بلغت 12872 حالة.

وأُعلنت أعداد أمس الأحد بعد ساعات من الموعد المقرر، وذلك عقب صدور بيان من السلطات الصحية بانكلترا بشأن المشكلة الفنية.

وقالت الهيئة العامة للصحة بانكلترا إن "الأعداد الواردة أمس وأول أمس كبيرة بسبب تراكم الحالات الواردة في عملية التسجيل الإجمالي".