السعودية تسجل 390 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 336387 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 511 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 321485 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4875 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10027 والحالات الحرجة 955 حالة.