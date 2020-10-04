حمية كيتو تتسبب بوفاة ممثلة هندية شهيرة

توفيت الفنانة ميشتي موخيرجي متأثرة بفشل كلوي عن عمر يناهز 27 عاما مساء الجمعة بحسب ما أكده بيان صدر بعد ذلك بيوم وفاتها.

وأشار البيان إلى وفاة الممثلة التي تألقت في العديد من الأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية بأداءها المتميز بسبب نظام كيتو الغذائي.

واصيبت كليتها وهي في بنغالور وفارقت الحياة ليلة الجمعة بعد أن عانت من آلام شديدة.

يذكر أن حمية كيتو تثير الكثير من الجدل في الأوساط الطبية لأنها تركز على تناول اللحوم والدسم على حساب الفاكهة والخضروات مما يزيد من مخاطر صحية ترتبط بالقلب وأعضاء الجسم الأخرى.

ويحذر خبراء الصحة من الآثار الجانبية لصراعات الحمية مثل كيتو التي تعرض القلب لمخاطر كثيرة بحسب أحدث دراسة حول حمية كيتو والتي تحذر من مخاطر هذه الحمية على المدى الطويل على صحة القلب وأعضاء الجسم الأخرى.