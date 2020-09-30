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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:45 ص

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الصحة العالمية : نتائج لقاحات كورونا ستعلن اليوم

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا عن بُعد، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

الصحة العالمية : نتائج لقاحات كورونا ستعلن اليوم
العالم ينتظر بصبر لقاح للفيروس المنتشر.

يشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.

ووفقاً لليوم السابع، يتحدث في المؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

أريبيان بزنس

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