الإمارات: مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية تدخل تحت وصاية محدودة

يشمل القرار 36 شركة تابعة للمجموعة في الإمارات، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة، كما ستتمكن المجموعة من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار وحمايتها من إجراءات الدائنين.وبناءً على القرار، ستخضع مجموعة إن إم سي لإجراءات الوصاية «بشكل محدود»، حيث سيواصل فريق الإدارة الحالي لمجموعة إن إم سي الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية لخدمات الرعاية الصحية، بينما سيشرف الحارسان القضائيان على إجراءات إعادة الهيكلة المالية. وستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاضعة للوصاية، بتقديم الخدمات بحسب صحيفة البيان.

وتواصل مجموعة إن إم سي تحقيق أداء قوي ضمن أعمالها التشغيلية الرئيسية، حيث إنها أسهمت بشكل كبير في احتواء أزمة فيروس «كوفيد 19»، خصوصاً بعد خلو جميع مستشفياتها في الإمارات من أي مصاب بفيروس «كوفيد 19»، كما تواصل المجموعة تقديم خدماتها المميزة للعملاء،بعد أن تم افتتاح «مراكز إن إم سي رويال الطبية» في منطقتي الكرامة والشهامة في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى «كوزموسيرج» في منطقة الجميرا في يوليو الماضي. واستقبلت العيادتان في منطقتي الكرامة والشهامة أكثر من 6000 مريض منذ أن تم افتتاحهما هذا العام.

وقال مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: «لا شك في أن هذه الإجراءات تعد خطوة إيجابية لإعادة الهيكلة التنظيمية في مجموعة إن إم سي، الأمر الذي يمكننا أيضاً من معالجة التحديات المالية التي واجهناها منذ أن تم الكشف عن عمليات الاحتيال في بداية هذا العام».

وقال ريتشارد فليمنج، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال: «إن الوصاية القانونية «بشكل محدود» ستسهم في حماية مجموعة إن إم سي من إجراءات الدائنين، وستمكنها من الحصول على تسهيلات تمويلية لمعالجة الديون، الأمر الذي حققه الحارسان القضائيان من خلال الحصول على تمويل إضافي بقيمة 325 مليون دولار».

وتأتي هذه الخطوة عقب تعيين ريتشارد فليمينج ومارك فيرمين وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال، حراساً قضائيين لمجموعة «إن إم سي» ذ.م.م، أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، يوم 9 أبريل 2020. وسيواصل الحراس القضائيون الإشراف على أعمال المجموعة.