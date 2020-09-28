صحة دبي تعلن تطبيق النظام الأفضل عالمياً في الضمان الصحي

ويُعد (DRGs) منظومة توحد التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى المنومين، بإعطائها رموز بناء على معايير متعارف عليها، إلى جانب توحيد الإجراءات والعلاجات والمضاعفات المصاحبة لذلك التشخيص في المنشآت الصحية. ويكفل النظام الجديد سلامة الإجراءات وشفافية المعاملات ويخفف من العبء المادي.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشات الافتراضية التي نظمتها الهيئة، أمس، بالمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ومشاركة إبراهيم النواخذة، الأمين العام للمجلس، والدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وعدد من المسؤولين والمختصين.

وأعلن القطامي عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أنه هو الأحدث عالمياً لإدارة منظومة الضمان الصحي بكل شفافية ودقة وسرعة، وهو أحد أهم النظم المتقدمة المعمول بها في هذا المجال، داخل أمريكا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وايرلندا، وذلك لما يتميز به من أدوات رقابية فعالة.

وقال معالي القطامي إن الهيئة عملت على تطبيق نظام (DRG)، لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تقنين الكلفة المالية للتشخيص والعلاج، ودقة البيانات بما يحقق مصالح الناس وجميع أطراف الضمان الصحي.