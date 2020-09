بعد وفاة أطفال بميكروب آكل للدماغ في المياه، تكساس تعلن حالة الطواريء

أدى اكتشاف سبب وفاة طفل عمله 6 سنوات إلى إطلاق ولاية تكساس انذارا بحالة طوارئ نظرا لتلوث المياه بميكروب نايجلريا فوولير (amoeba naegleria fowleri) وهو ميكروب مميت يلتهم خلايا الدماغ ويؤدي إلى التهاب المخ (الانسفاليتس) Encephalitis و يطلق على الميكروب الاميبا آكلة المخ وهي تعيش في المياه العذبة في درجة حرارة عالية.

وتوفي ابن السادسة الطفل جوسية ماكنتاير يوم 11 سبتمبر الجاري بعد اصابته بالميكروب، وطالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بالميكروب القاتل.

وتوفيت يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، فتاة اسمها ليلي ماي افانت وعمرها عشر سنوات، بذات الميكروب بحسب سي بي اس.

وحذّرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة - التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص - بأميبا نايجلريا آكلة الدماغ.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة بحسب بي بي سي عربي.

The Brazosport Water Authority has lifted the Do Not Use Water Advisory for all areas except Lake Jackson. #TakeCareOfTexas pic.twitter.com/5pOk0sHGOE— Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020