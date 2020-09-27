بعد وفاة أطفال بميكروب آكل للدماغ في المياه، تكساس تعلن حالة الطواريء

أدى اكتشاف سبب وفاة طفل عمله 6 سنوات إلى إطلاق ولاية تكساس انذارا بحالة طوارئ نظرا لتلوث المياه بميكروب نايجلريا فوولير (amoeba naegleria fowleri) وهو ميكروب مميت يلتهم خلايا الدماغ ويؤدي إلى التهاب المخ (الانسفاليتس) Encephalitis و يطلق على الميكروب الاميبا آكلة المخ وهي تعيش في المياه العذبة في درجة حرارة عالية.

وتوفي ابن السادسة الطفل جوسية ماكنتاير يوم 11 سبتمبر الجاري بعد اصابته بالميكروب، وطالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بالميكروب القاتل.

وتوفيت يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، فتاة اسمها ليلي ماي افانت وعمرها عشر سنوات، بذات الميكروب بحسب سي بي اس.

وحذّرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة - التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص - بأميبا نايجلريا آكلة الدماغ.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة بحسب بي بي سي عربي.

TCEQ Investigators are on the scene in Lake Jackson to conduct water sampling.



The Brazosport Water Authority has lifted the Do Not Use Water Advisory for all areas except Lake Jackson. #TakeCareOfTexas pic.twitter.com/5pOk0sHGOE— Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020

وطُلب من 8 مناطق في مقاطعة تكساس مساء الجمعة عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب كان، باستثناء غسل المراحيض. لكنّ التحذير رُفع يوم السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.

وقالت لجنة تكساس للجودة البيئية إنّ سكان مدينة ليك جاكسون يجب أن يستمروا في تجنب استخدام مياه الصنابير "حتى يتمّ تطهير نظام المياه بالشكل الكافي وحتى تشير العيّنات إلى أنّ المياه أصبحت آمنة للاستخدام".

يذكر أن الفتى تانر وول توفي بولاية فلوريدا بعد قيامه بالسباحة ببحيرة مياه عذبة في أواخر شهر يوليو وادخل المستشفى وتوفي مطلع الشهر الجاري.

Tanner Wall

وتقول هيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكية إنّ غالبية الإصابات التي تمّ تسجيلها في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كانت بسبب تلوّث المياه العذبة في ولايات جنوبية.

وتشير الهيئة إلى أنّه لا يمكن الإصابة بالعدوى عن طريق ابتلاع المياه الملوثة، كما أنّ العدوى لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

A 10-year-old from central Texas who contracted a brain-eating amoeba called Naegleria fowleri died Monday, according to her family. https://t.co/Elmm5oD2Z6 pic.twitter.com/nlOT1eSgLs— CBS News 8 (@CBS8) September 17, 2019

ويعاني المصابون بميكروب نايجلريا من الحمى والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تصلب الرقبة والصداع. ويموت معظمهم في غضون أسبوع.

وفي وقت سابق من العام، سُجّلت حالة إصابة بالعدوى نفسها في ولاية فلوريدا. وحثّ مسؤولو الصحة السكان المحليين حينها على على تجنب ملامسة الأنف لمياه الصنابير وغيرها من مصادر المياه.