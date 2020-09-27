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الأحد 27 سبتمبر 2020 06:45 ص

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السعودية تسجل أقل عدد اصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أشهر عديدة

أعلنت وزارة الصحة السبت عن تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في أقل حصيلة تسجلها المملكة منذ عدة شهور.

السعودية تسجل أقل عدد اصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أشهر عديدة
السعودية تسجل أقل عدد اصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أشهر عديدة

وينخفض عدد الاصابات تدريجيا وفي ​​كل يوم تقريبًا  في الفترة الماضية بعد أن وصل في منتصف يونيو إلى ما يقرب من 5000 حالة يوميا.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 316405 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4655 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11730 والحالات الحرجة 1035 حالة.

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