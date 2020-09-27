السعودية تسجل أقل عدد اصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أشهر عديدة

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أعلنت وزارة الصحة السبت عن تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في أقل حصيلة تسجلها المملكة منذ عدة شهور.
وينخفض عدد الاصابات تدريجيا وفي كل يوم تقريبًا في الفترة الماضية بعد أن وصل في منتصف يونيو إلى ما يقرب من 5000 حالة يوميا.
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 316405 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4655 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11730 والحالات الحرجة 1035 حالة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (461) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (769) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (316,405) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Z1DmIcyWgM— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 26, 2020