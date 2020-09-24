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الخميس 24 سبتمبر 2020 04:45 م

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السعودية تسجل 498 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (498) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1007) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (314,793) حالة ولله الحمد.

السعودية تسجل 498 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، تسجيل 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 331857 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1007 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4599 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12465 والحالات الحرجة 1090 حالة.

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