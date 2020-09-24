هل تنتهك خرائط غوغل سيادة الدول الرقمية بعرض بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد؟

أعلنت غوغل على مدونتها أن خرئط الشركة ستظهر بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم

تستقي الخرائط تلك البيانات في طبقة كوفيد19 من مصادر موثوقة متعددة ، بما في ذلك مركز جون هوبكنز وصحيفة نيويورك تايمز وويكيبيديا ووزارات الصحة والدوائر الحكومية المعنية والمستشفيات.

هناك طبقة جديدة لبؤر انتشار فيروس كورونا المستجد في خرائط غوغل وهي أداة تعرض معلومات مهمة حول حالات الإصابة بالفيروس في منطقة ما ، وتظهر لتتيح للمستخدم اتخاذ قرارات مستنيرة حول المكان الذي يجب أن يذهب إليه وكيف يتصرف

وتظهر الطبقة المذكورة عند الضغط على زر الطبقات في الزاوية اليمنى العلوية من شاشة الهاتف الجوال

ثم الضغط على معلومات كوفيد 19 ثم اختيار الضغط على "معلومات"

بعدها سيظهر متوسط الإصابة خلال سبعة أيام من معدلات مسجلة لحالات كورونا الجديدة لكل 100 ألف شخص لكل منطقة في الخريطة التي تشاهدها ، وتسمية تشير إلى ما إذا كانت الحالات تتزايد تصاعديا(للأعلى أو تنخفض للأسفل). يساعد الترميز اللوني أيضًا على التمييز بسهولة بين كثافة الحالات الجديدة في منطقة ما.

وتضيف الشركة إن هناك أيضا بيانات للوضع الراهن لكل دولة وتشمل 220 دولة وإقليم تدعمها خرائط غوغل، إلى جانب بيانات الولاية أو المقاطعة والمقاطعة والمدينة عند توفرها.

وتقول الشركة إن التنقل أصبح أكثر تعقيدًا هذه الأيام وتسعى لمساعدة الناس في اختيار طريقهم بمزايا الخرائط بهدف الوصول إلى الوجهة المطلوبة بأفضل وقت بأمان وكفاءة قدر الإمكان بحسب قول الشركة التي تعهدت بتوفير هذه الميزة في جميع أنحاء العالم على أنظمة أي أو إس وأندرويد هذا الأسبوع.

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