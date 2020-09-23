الإمارات تسجل 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و970 حالة شفاء





كما سجلت الوزارة 970 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 76,995 حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة من تداعيات مرض كوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 406 حالة.