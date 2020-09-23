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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:30 م

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الإمارات تسجل 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و970 حالة شفاء

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 103,199 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 87,530 حالة.

الإمارات تسجل 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و970 حالة شفاء


كما سجلت الوزارة 970  حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 76,995 حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة من تداعيات مرض كوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 406 حالة.

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