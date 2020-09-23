الإمارات تسجل 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و970 حالة شفاء

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أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 103,199 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 87,530 حالة.
كما سجلت الوزارة 970 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 76,995 حالة.
وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة من تداعيات مرض كوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 406 حالة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر #التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed #covid19#mohap_uae pic.twitter.com/AHMLFkTDKT— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) September 23, 2020