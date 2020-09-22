هيئة طبية أمريكية تتراجع: فيروس كورونا المستجد لا ينتقل بالهواء

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن التحديث ضمن الإرشادات على موقعه على الإنترنت، نشر بالخطأ وتم سحبه بعد أن أوصى فيه باستخدام منتجات تنقية الهواء

وقال جيسون ماكدونالد، المتحدث باسم CDC: “تم نشر نسخة من التغييرات المقترحة على هذه التوصيات عن طريق الخطأ على الموقع الرسمي، ويقوم مركز السيطرة على الأمراض حاليا بتحديث توصياته فيما يتعلق بانتقال فيروس كورونا عبر الهواء، تمت إضافة التحديث يوم الجمعة، على موقع سي دي سي على الويب، وكانت سي ان ان أول من نقل نبأ التغيير الذي طرأ في الارشادات يوم الأحد. واستجاب مركز السيطرة على الأمراض لشبكة سي إن إن قبل ظهر أمس الإثنين ليؤكد قول وقوع خطأ واستئناف الارشادات الاعتيادية بدون تعديل.



وعلى الرغم من العديد من الدراسات التي أظهرت أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر

من خلال جزيئات صغيرة في الهواء، تقول صفحة سي دي سي الآن أن كورونا المستجد ينتشر بشكل أساسي من خلال التنفس والاقتراب بين أشخاص من بعضهم “يكون بينهم مسافة بحوالي 6

أقدام” ومن خلال قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل شخص مصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث “هذه هي نفس التوجيهات التي نشرتها قبل شهور”.

في التوجيه المنشور يوم الجمعة والذي تم إزالته الآن، قال مركز السيطرة على الأمراض إن فيروس كورونا المستجد ينتشر “من خلال قطرات عالقة في الهواء من الجهاز التنفسي أو الجزيئات الصغيرة مثل تلك الناتجة عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس أو يغني أو يتحدث أو يتنفس”.وقالت CDC إن هذه الجزيئات يمكن أن تسبب العدوى عند “استنشاقها في الأنف

والفم والممرات الهوائية والرئتين”، ويعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية

لانتشار الفيروس.

وفي تحديث يوم الجمعة أيضا، أوصى مركز السيطرة على الأمراض بتدابير جديدة، مثل استخدام أجهزة تنقية الهواء لتقليل الجراثيم المحمولة جوا في الأماكن الداخلية وتوجيهات واضحة “للبقاء على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين كلما أمكن ذلك”.