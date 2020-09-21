هل يعمل أبطال خط الدفاع الأول فقط في المستشفيات الحكومية لمواجهة كورونا المستجد؟

يتفانى العاملون في خط الدفاع الأول في خدمة الإنسانية سواء كانوا يعملون في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، لكن رأس الحربة في مواجهة كورونا في دول عديدة تركز في المستشفيات الحكومية، من لبنان وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وفي هذا السياق تجنب محرر أريبيان بزنس نشر مقال رأي من شركة استشارات عالمية تتحدث فيه عن ضرورة مزعومة لتوجه القطاع الصحي لإدراة الصحة والعافية بدلا من إدارة المرض وعادة ما تخلو هذه الاستشارات وأدبيات القطاع الخاص في المجال الصحي من عبارة أساسية وهي الشفاء، فهناك إدارة المرض والمريض فقط.

وتوجه محرر الموقع بالسؤال عن المواضيع الملحة التالية بأسئلة بديلة وسينشر الرد لاحقا لدى وصوله:

-أظهرت جائحة كوفيد 19 فشل المستشفيات الخاصة والنظام الصحي في أكثر من بلد من لبنان وحتى الولايات المتحدة الامريكية لأنه يعتمد على التأمين من أصحاب العمل، وبفقدان الوظائف خسر الملايين حق الرعاية الصحية والعلاج، فهل تتوقعون تغيرا بسبب مراجعة هذا الفشل؟

تفوق مستشفى حكومي لبناني- مستشفى رفيق الحريري في التصدي لجائحة كوفيد 19 فيما فشل مستشفى الجامعة الأمريكية وعشرات المستشفيات الخاصة في استقبال المصابين، هل ترون أن ذلك يثبت أهمية المستشفيات الحكومية وأن أنظمة الرعاية الصحية اللائقة تعتمد على الإدارة الحكومية؟

ما هي أبرز تحديات قطاع التأمين وكيف ترون مستقبل شركات التأمين مع ضغوط لعقد اندماجات في دول الخليج العربي؟



-ترون أنه هناك حاجة للانتقال من إدارة المرض إلى أدارة الصحة والعافية، لكن ألا يتعارض ذلك مع اقتصاد السوق والتوجهات الاستهلاكية الضرورية لإنعاش الاقتصاد لأن كلفة الطعام الصحي والممارسات الصحية سيترتب عليها خسائر لقطاعات عديدة؟



- تعتمد معظم المستشفيات الخاصة على كلفة العلاج الأعلى لمكافأة الأطباء- بحسب أخصائي في إحدى هذه المستشفيات الذي أكد أن أداء الطبيب وتقييم المستشفى له يعتمد على مستوى تحقيقه الأرباح لصالح المستشفى- من اجراء فحوصات وتحاليل حتى لو كانت غير ضرورية، أي أن إدارة المرض هي الهدف وليس الشفاء، لان الربح هو الأولوية لديها، هل ترون إجراءات شركات التأمين الصحي كافية للتعامل مع ذلك؟