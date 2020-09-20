مابين ألف و10 آلاف جنيه استرليني غرامة عدم الالتزام بالحجر الصحي في انكلترا

وأشارت صحيفة ستاندرد إلى أن البريطانيين في انكلترا سيخضعون لاجراءات أشد صرامة في انكلترا اعتبارا من 28 سبتمبر لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل، وذلك مع ارتفاع حالات الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مايو.

وتشمل الغرامات الشركات التي تمنع موظفيها من العزل الذاتي واجراءات الحجر عند الحاجة.

وبموجب القواعد الجديدة فإن أي شخص تظهر نتائج الفحص اصابته بكورونا المستجد ويتخلف عن الحجر الصحي وينتهك قانون العزل سيواجه عقوبات مشددة بما فيهم من يتجاهل طلب العزل الذاتي بعد الاقتراب مع أشخاص مصابين بالفيروس.

و أعلن رئيس الوزراء عن القواعد الجديدة مساء أمس السبت ، قائلاً: "إن أفضل طريقة يمكننا من خلالها مكافحة هذا الفيروس هي اتباع الجميع للقواعد والعزل الذاتي إذا كانوا معرضين لخطر نقل فيروس كورونا.

"وبالتالي لا أحد يقلل من أهمية هذا الأمر ، فإن اللوائح الجديدة تعني أنك ملزم قانونًا بالقيام بذلك إذا كنت مصابًا بالفيروس أو طُلب منك القيام بذلك بواسطة نظام التتبع والاختبار من الهيئة الصحية الوطنية." وأضاف بالقول:" الأشخاص الذين يختارون تجاهل القواعد سيواجهون غرامات كبيرة ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للسيطرة على انتشار هذا الفيروس ، ومنع الأشخاص الأكثر ضعفا من الإصابة ، وإنقاذ الأرواح."



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إنه هناك حاجة لفرض قيود جديدة بسبب ما تواجهه المملكة من موجة ثانية من تفشي وباء كوفيد-19 حيث بلغ تسجيل الإصابات الجديدة بكوفيد-19 أعلى مستوياته خلال شهور.

وسجلت بيانات الحكومة السبت 4422 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 100 حالة عن إحصائية الجمعة وهي أعلى إحصائية يومية يجري تسجيلها منذ 8 مايو أيار، بناء على النتائج الإيجابية للفحوص.

يأتي ذلك بعد أن أكد أحد كبار علماء الأوبئة، أمس السبت، أن بريطانيا قد تكون بحاجة لإعادة فرض بعض إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مايو.

و قال نيل فيرجسون، أستاذ علم الأوبئة بكلية لندن الملكية والمستشار السابق للحكومة لبي بي سي إن البلاد تواجه «موجة قوية» من الارتفاع في أعداد الإصابات وذلك مع العودة إلى الأعمال وإعادة فتح المدارس.