السعودية تسجل 551 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1078

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (551) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (28) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1078) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (309,430) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FQ3UzD7p4w— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 19, 2020