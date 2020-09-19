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السبت 19 سبتمبر 2020 06:00 ص

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السعودية تسجل 551 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1078

أعلنت وزارة الصحة، السبت 19 سبتمبر 2020، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة .

السعودية تسجل 551 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1078


وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة.

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