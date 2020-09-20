لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الأحد 20 سبتمبر 2020 05:30 ص

حجم الخط

- Aa +

وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

ابوظبي فى 19 سبتمبر / وام / تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها الإسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول، قام معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19


وقال معاليه اننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

اقرأ التالي

السعودية تمنع بيع أكثر من 70 نوعًا من الأعشاب والنباتات وتحذر من خطرها

الإمارات تسجل 821 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد