أبو ظبي: الزام المسافرين القادمين بارتداء اساور طبية عند الوصول

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نشر مكتب أبوظبي الإعلامي تفاصيل جديدة ضمن توضيحات إضافية حول إرشادات الحجر الذاتي للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي، بما فيها إجراءات المسافرين القادمين عبر أبوظبي ويرغبون بالمغادرة إلى الإمارات الأخرى.
وأصبح على المسافرين لدى الوصول الى ابو ظبي الالتزام التام بارتداء أساور طبية يحصلون عليها من سلطات مطار ابو ظبي الدولي.
ويكون ارتداء الاساور جنبا الى جنب مع الالتزام التام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما في المنزل لهؤلاء المسافرين القادمين الى ابو ظبي. وسيتم ازالة السوار بعد مرور 14 يوما بإشراف مسؤول من مركز أبو ظبي للصحة العامة.
pic.twitter.com/11HycQWMNo— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 17, 2020
وتشير التعليمات إلى أنه على القادمين اجراء اختبار كورونا بعد 12 يوما من وصولهم وتقع على عاتقهم تسديد كلفة اختبار مسحة الأنف PCR.