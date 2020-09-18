أبو ظبي: الزام المسافرين القادمين بارتداء اساور طبية عند الوصول

وأصبح على المسافرين لدى الوصول الى ابو ظبي الالتزام التام بارتداء أساور طبية يحصلون عليها من سلطات مطار ابو ظبي الدولي.

ويكون ارتداء الاساور جنبا الى جنب مع الالتزام التام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما في المنزل لهؤلاء المسافرين القادمين الى ابو ظبي. وسيتم ازالة السوار بعد مرور 14 يوما بإشراف مسؤول من مركز أبو ظبي للصحة العامة.

وتشير التعليمات إلى أنه على القادمين اجراء اختبار كورونا بعد 12 يوما من وصولهم وتقع على عاتقهم تسديد كلفة اختبار مسحة الأنف PCR.