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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:45 م

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السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد

الصحة السعودية تعلن عن تسجيل (621) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (982) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (306,004) حالة

السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 327551 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 982 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 306004 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4369 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 17178 والحالات الحرجة 1238 حالة.

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