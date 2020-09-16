السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد

الصحة السعودية تعلن عن تسجيل (621) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (982) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (306,004) حالة