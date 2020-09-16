بيل غيتس وترامب: لقاح كورونا قد يكون متاحا خلال أسابيع

نقلت رويترز تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما يؤكد على توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة فايزر.

وقال “نحن على وشك الحصول على لقاح... إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

وجاء ذلك خلال مناسبة استضافتها محطة أيه.بي.سي نيوز في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وقال إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.

وكان بيل غيتس قد أكد في لقاء مع سي إن بي سي أنه يرجح أن يكون لقاح فايزر متوفرا هذا العام، علما أن مؤسسة بيل ومليندا غيتس التي تنشط في قطاع اللقاحات تستثمر بأسهم شركة فايزر منذ سنة 2002 بقيمة 37.3 مليون دولار بحسب صحيفة واشنطن بوست حيث استثمرت المؤسسة 205 مليون دولار في شركات الأدوية بينها فايزر وجونسون أند جونسون وميرك.