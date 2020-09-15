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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:45 م

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السعودية تسجل 672 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وتنفي صحة مزاعم عن علاج كورونا المستجد

تسجيل (672) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (33) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1092) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (305,022) حالة

السعودية تسجل 672 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وتنفي صحة مزاعم عن علاج كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، تسجيل 607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 326258 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 303930 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4305 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18023 والحالات الحرجة 1293 حالة.

من جانب آخرـ نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المعلومات المزعومة والتي وردت في فيديو متداول يسوق لادعاء أحد الأطباء بوجود علاج لمرض كورونا المستجد، وقال في تغريدة على تويتر:" إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض(كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة."

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