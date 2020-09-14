الإمارات تسجل 777 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزير الصحة أن اللقاح سيكون متاحاً بشكل اختياري أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد19 من أبطال خط الدفاع الأول .

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 530 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 69,981حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن إجراء 61,084 فحص جديد، والكشف عن 777 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 80,266 حالة.



