خبيرة طبية تدعو لرصد مياه الصرف والبحث عن الانترنت لكشف بؤر كورونا المستجد والاوبئة المستقبلية

أعلنت أمس عن تشكيل تحالف باسم ترينتي تشالنج، و دعت كبيرة المسؤولين الطبيين في إنجلترا سابقا إلى رصد وفحص مياه الصرف الصحي ومراقبة عمليات البحث على غوغل على اعتبارها أنجع وسائل مواجهة كورونا والوباء التالي.

يأتي ذلك بعد أن وجد باحثون سهولة في تنبؤ قفزات في بؤر انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال مراقبة عمليات البحث على غوغل عن أعراض المرض الهضمية وغيرها.

ودعت أمس المستشارة الطبية السابقة بالحكومة البريطانية سالي ديفيس إلى التفكير بتجنب الوباء التالي من خلال رصد تلك المؤشرات في المياه وعلى الإنترنت بحسي صحيفة تلغراف.

وترى ديفيس أن العالم كان يدرك أن جائحة كورونا المستجد قادمة لكن أحد لم يتحرك لفهم ما يجري ولا يستعد جيدا لمواجهتها.

وأطلقت سالي مشروعا لتفديم 10 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أي تقنية أو ابتكارات تساعد في هذه المساعي بهدف اكتشاف تقنيات وقائية تحقق اختراقا في تنبؤ حدوث الأوبئة' لتجنب تكرار الأزمة العالمية الناجمة عن كورونا المستجد .

وكانت وكالة بلومبيرغ قد نشرت فحوى دراسة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتظهر ميول الأشخاص في مناطق معينة للبحث عن أعراض معدية معوية مثل آلام البطن وفقدان حاسة التذوق أو الشهية تبين أنها تواكب تشكل بؤر الإصابة بكورونا، وتشكل عمليات البحث هذه مؤشرا على انتشار المرض في مناطق معينة. حيث نشط البحث عن الاعراض قبل نحو 4 أسابيع من إعلان بعض هذه المناطق كبؤر لانتشار كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وراقب الباحثون في مستشفى ماساتشوستس عمليات البحث ليتبين لهم صدورها من أشخاص يتركزون في مناطق أصبحت بؤر لانتشار كورونا في الولايات المتحدة، مثل نيويورك وكاليفورنيا وماساتشوستس .

ويمكن أن تشكل بيانات البحث عبر غوغل، أداة هامة في تتبع مناطق انتشار الفيروسات والأمراض، والتنبؤ بالأوبئة التي يمكن أن تصيب مناطق معينة.