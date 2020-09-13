السعودية تعلن انخفاض الاصابات بفيروس كورونا الى 601 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325651 حالة، ويعد عدد الاصابات الجديدة انخفاضا ملحوظا في اعداد الاصابات وهو انخفاض يحصل لأول مرة منذ أشهر.، وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1034 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 302870 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4268 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18513 والحالات الحرجة 1326 .