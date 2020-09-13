الإمارات تسجل 640 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 79 ألفاً و489 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 468 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 69 ألفاً و451 حال .

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.