الإمارات تسجل 1007 إصابات جديدة بـ"كورونا" و521 حالة شفاء

وام / تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 95,287 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,007 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 78,849 حالة.

اليوم نسجل اعلى حصيلة اصابات يومية. المسؤولية على عاتق الجميع، لنشد الحزام معاً ونتخطى هذه المرحلة #نلتزم_لننتصر

Today we have recorded the highest daily number of new cases. It is everyone's responsibility to work together and overcome this stage #CommitToWin
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) September 12, 2020