السعودية تسجل أقل اصابات يومية لـ«كورونا» منذ 24 شعبان

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة 11 سبتمبر 2020، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 324407 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 935 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 300933 حالة ، وأكدت تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4213 حالة وفاة.



وكشفت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه تم إجراء 55.584 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 5.645.077 فحصا مخبريا.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 324.407 حالات، من بينها 19.261 حالة نشطة، منها 1368 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 300.933 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4213 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من الفايروس في المملكة لتصل إلى 92.76%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 5.9%.

أما أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (72)، الدمام (49)، جدة (48)، المدينة المنورة (42)، الرياض (37)، الهفوف (33)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (127)، الرياض (80)، الدمام (70)، حائل (42)، القطيف (42)، الظهران (42)، المدينة المنورة (41)، جدة (38).