بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيكV" ضد فيروس كورونا

سيستغرق توزيع لقاح سبوتنيك لكل روسيا قرابة سنة بحسب ما نقلته سفودا. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيجري اتخاذ الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكانت روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص في روسيا، وأكثر من 28 مليونا حول العالم.

وتم تطوير اللقاح في مركز غاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.

وتتجه الأنظار حاليا نحو اللقاح سبوتنيك في، الذي طوره معهد غمالية الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وكانت نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو من هذا العام وشارك فيهما 76 مشاركًا ، أظهرت أن 100٪ من المشاركين طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا الجديد ولا توجد آثار جانبية خطيرة. وقامت روسيا بترخيص الجرعة المزدوجة للاستخدام المحلي في أغسطس ، وهي أول دولة تفعل ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة على نطاق واسع.

وقالت مجلة لانسيت الطبية في دراسة عن اللقاح: "التجربتان اللتان استغرقتا 42 يومًا - وشملت 38 متطوعا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة - لم تظهر أي آثار سلبية خطيرة بين المشاركين ، وأكدت أن اللقاحات المرشحة تثير استجابة الأجسام المضادة".

وتلفت الدراسة إلى أن: "هناك حاجة لتجارب كبيرة وطويلة الأجل بما في ذلك مقارنة مع الدواء الوهمي والمزيد من المراقبة لإثبات سلامة وفعالية اللقاح على المدى الطويل للوقاية من عدوى كورونا المستجد".

وأُطلق على اللقاح اسم سبوتنيك في، Sputnik-V تكريما لأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي. ولقي اللقاح الروسي تشكيكا بعد أن حذر بعض الخبراء الغربيين من استخدامه حتى يتم اتخاذ جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليًا.