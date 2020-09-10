أبو ظبي:تغريم حضور ومنظمي "حفل زفاف مخالف"

وتشمل منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو أقامة الاحتفالات العامة والخاصة أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب وغرامتها 10000 عشرة الاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم و 5000 خمسة الاف درهم لكل من شارك .

فقد تمت إحالة المعرس ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والازمات والكوارث واتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المتواجدين والمشاركين في حفل الزفاف .

وأهابت شرطة ابوظبي بضرورة الالتزام بقرارات النائب العام بـ"التباعد الاجتماعي" والابتعاد عن "التجمعات العائلية" والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا مؤكدة على أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة .

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع /خدمة أمان/ على الرقم المجاني 8002626 الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني Aman@adpolice.gov.ae، حفاظًا على سلامة جميع أفراد المجتمع.