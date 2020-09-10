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الخميس 10 سبتمبر 2020 05:15 م

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الإمارات، 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعيين الماضيين تعود لأفراد قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة. 88% من الإصابات كانت نتيجة المخالطة والتجمعات.

الإمارات، 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تُجري وزارة الصحة 82,076 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 930 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و586 حالة شفاء، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض.

12%من الحالات والإصابات خلال الأسبوعيين الماضيين تعود لأفراد قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة.
88% من الإصابات كانت نتيجة المخالطة والتجمعات.

تتضمن النسبة السابقة 10% لإصابات مكتشفة من الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة الذين اختاروا الرجوع للمدارس.

وقالت د. فريدة : تجاوزنا أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريباً من عدد الحالات قبل شهر من اليوم.

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