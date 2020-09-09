البحرين تمنع التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين لخفض معدل الانتشار

أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ضرورة التزام كافة أفراد المجتمع بالابتعاد عن التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين وأهمية تكاتف الجميع عبر تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعمل على خفض معدلات الانتشار للمستويات المطلوبة والتي كنا عليها سابقاً، منوهًا بأن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى دائمة لا يجب أن نتوانى عنها أو نتهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ظهر اليوم في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأشار وكيل وزار الصحة إلى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وضرورة عدم التهاون في تطبيقها، حيث حققت البحرين مستوىً متميزًا في التصدي لفيروس كورونا، ويجب مواصلة تعزيز هذا المستوى عبر تحلي كل فرد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بالتطبيق السليم للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة.

وقال المانع إننا خلال الأيام الماضية شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة، وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة لفيروس كورونا، وبحسب آلية تتبع أثر المخالطين تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات.

وذكر المانع أن أسباب الزيادة في الحالات تعود إلى التجمعات المختلفة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والشعور بأن الأمور أصبحت طبيعية، مشيرًا إلى أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مستمر في دراسة المؤشرات والاطلاع على المستجدات الخاصة بالفيروس بناءً على المعطيات ورفع التوصيات بصورة مستمرة.