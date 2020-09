الصحة العالمية: 7 دول بينها باكستان تفوقت بنظام الرعاية الصحية في جائحة كورونا المستجد

أشار تقرير في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت 7 بلدان تميزت بنظامها الصحي القوي في مواجهة كورونا المتستجد وأنه يمكن الاقتداء بها من قبل دول العالم الأخرى.

وأصدر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تحذيرًا بشأن العمل المطلوب لإعداد العالم للأوبئة في المستقبل قائلا في إحاطة إعلامية بأن هذا الوباء لن يكون الأخير، وأضاف بالقول": "يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. ولكن عندما يأتي الوباء التالي ، يجب أن يكون العالم جاهزًا - أكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة."

وسلط المدير العام الضوء على 7 دول ، من بين العديد ، يقدم استعدادها واستجابتها دروسًا لبقية العالم. وهذه الدول هي تايلاند

وباكستان وموريشوس ومنغوليا واروغواي وايطاليا. وأوضح أن تايلاند استفادت من 40 عامًا من تعزيز النظام الصحي.

يتم دعم النظام الطبي والصحي العام المزود بموارد جيدة من خلال قيادة قوية. إلى جانب مليون متطوع صحي في القرية ، واتصالات قوية ، نجحت الأمة في بناء الثقة والامتثال والثقة بين عامة السكان.

In recent years, many countries have made enormous advances in medicine, but too many have neglected their essential public health systems.

