الصحة العالمية: 7 دول بينها باكستان تفوقت بنظام الرعاية الصحية في جائحة كورونا المستجد

أشار تقرير في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت 7 بلدان تميزت بنظامها الصحي القوي في مواجهة كورونا المتستجد وأنه يمكن الاقتداء بها من قبل دول العالم الأخرى.

وأصدر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تحذيرًا بشأن العمل المطلوب لإعداد العالم للأوبئة في المستقبل قائلا في إحاطة إعلامية بأن هذا الوباء لن يكون الأخير، وأضاف بالقول": "يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. ولكن عندما يأتي الوباء التالي ، يجب أن يكون العالم جاهزًا - أكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة."

وسلط المدير العام الضوء على 7 دول ، من بين العديد ، يقدم استعدادها واستجابتها دروسًا لبقية العالم. وهذه الدول هي تايلاند

وباكستان وموريشوس ومنغوليا واروغواي وايطاليا. وأوضح أن تايلاند استفادت من 40 عامًا من تعزيز النظام الصحي.

يتم دعم النظام الطبي والصحي العام المزود بموارد جيدة من خلال قيادة قوية. إلى جانب مليون متطوع صحي في القرية ، واتصالات قوية ، نجحت الأمة في بناء الثقة والامتثال والثقة بين عامة السكان.

In recent years, many countries have made enormous advances in medicine, but too many have neglected their essential public health systems.

As part of building back better, all countries must invest in primary health care, as an investment in a healthier & safer future. #COVID19 pic.twitter.com/8hKaGwOeOL— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 9, 2020

وعن ايطاليا، قال الدكتور تيدروس إن إيطاليا كانت واحدة من أوائل الدول التي شهدت تفشيًا كبيرًا خارج الصين. "اتخذت قرارات صعبة بناء على الأدلة واستمرت معها". وأوضح أن الوحدة والتضامن ، إلى جانب تفاني العاملين الصحيين ، ساعد في السيطرة على تفشي المرض.منغوليا

كان رد فعل منغوليا سريعًا أيضًا. قامت بتنشيط لجنة الطوارئ التابعة لها في يناير ولم تبلغ عن حالة حتى يناير ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة حتى الآن.

أما موريشيوس، فقد استخدمت الخبرة السابقة في تتبع المخالطين والاستجابة السريعة للتغلب على المشكلات عالية الخطورة - الكثافة السكانية العالية ، وارتفاع معدل الأمراض غير المعدية والكثير من المسافرين الدوليين.





أوضح الدكتور تيدروس أن أوروغواي لديها واحد من أكثر الأنظمة الصحية قوة ومرونة في أمريكا اللاتينية في أمريكا اللاتينية. وأضاف أن الاستثمارات المستدامة في الصحة العامة بُنيت على توافق سياسي.

وعن باكستان، قالت المديرة العامة الباكستانية إن باكستان استخدمت البنية التحتية التي طورتها في حربها ضد شلل الأطفال لمواجهة COVID-19. أعيد نشر العاملين الصحيين المجتمعيين ، الذين استخدموا سابقًا لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال ، لتتبع ورصد المخالطين.

واللافت أن ذلك يتقاطع قليل مع الدول التي أعلنت الصين فتح حدودها مؤخرا أمام القادمين منها وهي 9 دول بينها باكستان وتايلندا وهما بلدين ضمن الدول السبعة التي أشاد بها الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية.

ودعا الدكتور تيدروس البلدان إلى الاستثمار في الصحة العامة "كأساس للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي". وقال إنه تم إحراز تقدم كبير في الطب ، لكن العديد من الدول أهملت أنظمة الصحة العامة لديها: "لذلك يجب أن يكون جزء من التزام كل بلد بإعادة البناء بشكل أفضل هو الاستثمار في الصحة العامة ، كاستثمار في مستقبل أكثر صحة وأمانًا."

وقال في كلمته الافتتاحية إن هناك دولًا يمكن لبقية العالم التعلم منها.