عدا الأفراح والجنازات والرياضة، انكلترا تمنع تجمعات لأكثر من 6 أشخاص بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

وأشار التقرير إلى أن التجمعات لأكثر من ستة أشخاص ستصبح غير قانونية في إنجلترا اعتبارًا من يوم الاثنين - مع بعض الاستثناءات - وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن تغيير القانون سيحظر التجمعات في أي مكان اجتماعيًا بالداخل أو في الهواء الطلق، لكنها لن تطبق على المدارس وأماكن العمل أو حفلات الزفاف والجنازات والرياضات الجماعية المنظمة والتي تخضع لإجراءات الوقاية من كوفيد 19 .

وسيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا فشل الأشخاص في الامتثال لهذه القواعد مع مضاعفة الغرامة مع كل انتهاك لها بحد أقصى 3200 جنيه إسترليني.

القواعد الجديدة و التي تدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر - تمثل تغييرًا في التوجيهات الحالية لإنجلترا، ففي الوقت الحالي ، تنص التوجيهات على أنه يُسمح لأسرتين من أي حجم بالالتقاء في الداخل أو في الهواء الطلق ، أو ما يصل إلى ستة أشخاص من منازل مختلفة في الهواء الطلق، باستثناء البيوت التي يزيد افراد العائلة فيها عن 6، ولم يكن حتى الآن يكن لدى الشرطة أي سلطة لوقف التجمعات إلا إذا تجاوزت الثلاثين.

سيقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون مزيدًا من التفاصيل حول التغييرات في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء ، إلى جانب كبار المستشارين البروفيسور كريس ويتي والسير باتريك فالانس.