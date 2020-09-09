ضربة قوية تتلقاها تجارب لقاح كورونا المستجد لدى أوكسفورد و أسترازينيك بوقف تجاربها

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضادّ لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وقد علّقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلّة" بحسب أ ف ب.

ونقلت صحف بريطانية أن توقف التجارب يعود لأسباب تتعلق بالسلامة بعد أن أصيب متطوع بريطاني برد فعل "خطير" يمكن أن يكون ناتجًا عن الحقن.

ويراد برد فعل خطير عادة حاجة المريض للاستشفاء وإدخاله للمستشفى بعد اصابته بأعراض مهددة للحياة أو مميتة وبحسب ما نقلخه موقع ستات نيوز Stat News من المتوقع أن يتعافى الفرد ، ولكن لا يُعرف سوى القليل عما أصابه أو هويته.





وكان وزير الصحة البريطاني قد أكد أنه كان من المأمول أن يتم طرح اللقاح في `` الأشهر القليلة الأولى '' من عام 2021.